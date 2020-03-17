Возбуждено уголовное дело против главы Советского района Махачкалы

Главу одного из районов Махачкалы подозревают в хищении денег. Он не единственный подозреваемый в деле: другие подозреваемые его родственники.

Чиновник оформил четверых мужчин в детско-юношескую спортивную школу в качестве тренеров по борьбе. Как выяснили следователи, мужчины никого не тренировали, но исправно получали зарплату, всего им было выплачено 1,3 млн руб. Дело, по данным "Интерфакс", расследуется по факту растраты в особо крупном размере и фальсификации многих документов, включая расписание спортивных занятий, и таблицы учета рабочего времени.

В Следственном комитете заявляют, что примут меры по возмещению ущерба, нанесенного бюджету Дагестана.