В Красноярском крае собаки за месяц искусали до смерти 5 человек

Вчера, 21:28

Сергей Кузнецов

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В Красноярском крае собаки за месяц искусали до смерти 5 человек

В Красноярском крае озверели собаки: за месяц с небольшим они искусали до смерти 5 человек.

Всех погибших нашли на правобережье Красноярска. В январе жертвой собак стал сторож, тело которого было обнаружено на производственной базе в Ленинском районе. В феврале нашли молодую женщину без определенного места жительства. Через неделю полиция нашла ещё одну погибшую женщину на улице Мичурина. А в конце февраля в двух районах обнаружили ещё два тела.

По данным Регион-Онлайн, на городских чиновников открыто уголовное дело по халатности.

На фото видно, что у всех жертв изорвана одежда или она вообще отсутствует, что бывает, когда человека грызут собаки. В управлении СК говорят, что по крайней мере двое человек умерли от потери крови и травматического шока от укуса собак. Готовится экспертиза тел других жертв.

Горожане отреагировали на новости своеобразно: начали истреблять бездомных собак. В пригороде кто-то оставил автомобиль с прицепом, который был заполнен убитыми собаками-дворнягами, в том числе щенками.

Некоторые горожане не исключают, что к инцидентам мог быть причастен человек с бойцовским псом, которого он специально натравлял на бомжей. Такую версию поддерживают местные волонтеры, которые говорят, что дворняги обычно живут стаями в одном районе, контролируя определённую территорию, а все трупы людей были найдены в разных районах.

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Красноярск

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