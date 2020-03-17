В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника

Краснодарец обвиняет врачей скорой помощи в том, что ему провели "ошибочную операцию" - удалили 30 см кишки из-за ошибки в диагнозе. Это случилось в конце прошлого года, когда Илья лег в больницу для удаления аппендицита. Но он получил ещё один, худший диагноз — рак кишечника.

Анализ биологического материала после операции показал, что кишечник был здоров. Операция проводилась ночью. Илья предполагает, что операционная бригада банально перепутала анализы и диагнозы. После операции Илья должен сидеть на диете, из-за отсутствия существенной части кишки.

Получается также, что человек с тяжелым диагнозом "рак" был прооперирован по аппендициту.

Илья подал в суд и требует проверить больницу. Врачи "скорой" отвечают, что получили правильные анализы, а сейчас, возможно, пациент перепутал лаборатории.

"Нужно разобраться, что там", ответил главврач на просьбу МК прокомментировать ситуацию.

Сейчас Илья хочет разыскать другого пациента и сообщить ему как можно скорее, о его страшном диагнозе.