В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника

Вчера, 20:34

Сергей Кузнецов

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В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника

Краснодарец обвиняет врачей скорой помощи в том, что ему провели "ошибочную операцию" - удалили 30 см кишки из-за ошибки в диагнозе. Это случилось в конце прошлого года, когда Илья лег в больницу для удаления аппендицита. Но он получил ещё один, худший диагноз — рак кишечника.

Анализ биологического материала после операции показал, что кишечник был здоров. Операция проводилась ночью. Илья предполагает, что операционная бригада банально перепутала анализы и диагнозы. После операции Илья должен сидеть на диете, из-за отсутствия существенной части кишки.

Получается также, что человек с тяжелым диагнозом "рак" был прооперирован по аппендициту.

Илья подал в суд и требует проверить больницу. Врачи "скорой" отвечают, что получили правильные анализы, а сейчас, возможно, пациент перепутал лаборатории.

"Нужно разобраться, что там", ответил главврач на просьбу МК прокомментировать ситуацию.

Сейчас Илья хочет разыскать другого пациента и сообщить ему как можно скорее, о его страшном диагнозе.

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скорая помошь рак аппендицит

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