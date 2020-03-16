Отменен приговор фигуранту дела об избиениях в ярославской колонии

Сегодня, 17:22

Сергей Кузнецов

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Отменен приговор фигуранту дела об избиениях в ярославской колонии

Ярославский областной суд отменил приговор райсуда экс-сотруднику колонии ИК-1, которого ранее приговорили к нескольким годам заключения за насилие в отношении заключенных. Дело отправлено в райсуд для повторного рассмотрения.

В 2016 г. сообщалось, что в местной колонии ИК-1 случаются избиения заключенных. Уголовное дело основывалось на видеозаписи случившегося. Расследовались неправомерные действия 3 сотрудников колонии, из них двое уже осуждены условно, сообщает ТАСС. Несмотря на расследование, в следующем году в этой же ИК случилось еще одно избиение заключенных. Было возбуждено новое уголовное дело, по которому проходят 15 бывших сотрудников, в том числе бывший начальник колонии.

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Ярославль колония

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