Аферист украл у воронежца взятые в кредит 160 тысяч

Сегодня, 16:23

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Аферист украл у воронежца взятые в кредит 160 тысяч

Мужчине в Воронеже позвонил неизвестный, назвал себя сотрудником банка и сообщил, что какие-то люди хотят оформить на его имя кредит. Неизвестный спросил, даёт ли мужчина согласие на кредит. Мужчина ответил, что не дает согласия, после чего неизвестный попросил его "отменить операцию", а для этого нужно сообщить свои личные данные: номер карты и пароль, который должен был прийти по SMS.

Мужчина поверил мошеннику и озвучил ему эти данные. После этого мошенник прекратил общение. Мужчина лишь спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в банк. В банке ему сказали, что на него уже оформлен кредит, а средства переведены на неизвестный счёт. Сумма кредита составляла около 160 тысяч рублей.

Только за прошлый день в Воронежской области полицейские зарегистрировали 15 случаев мошенничества, сообщает Свик-ТВ. В МВД призвали жителей региона быть более бдительными и никогда не сообщать свои банковские данные кому бы то ни было.

Не забудьте поделиться новостью!
мошенничество кредит Воронеж

Лента

В Апатитах ищут водителя, сбившего студентку возле колледжа

Вчера, 23:27

В Красноярском крае сотрудников ГИБДД подозревают в коррупции

Вчера, 23:25

Мужчину с ампутированным членом подбросили в больницу в Гатчине

Вчера, 23:15

В Карелии женщины все чаще попадаются ГИБДД в нетрезвом виде

Вчера, 23:14

Короновирус довел брянскую пенсионерку до истерики

Вчера, 22:50

Информация о штрафах родителей за прогулки с детьми оказалась фейком

Вчера, 22:49

В Ухте бывшего заместителя главврача поликлиники судят за «откаты»

Вчера, 22:48

Медицинский центр в Орле заплатит штраф в миллион за взятку в 5 тысяч

Вчера, 22:47

"Гаишника", составившего протокол на пьяного судью, не восстановили на службе

Вчера, 22:04

В Тамбовской области подтвержден первый случай коронавируса

Вчера, 22:02

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

Вчера, 21:20

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина - Валентина Ивановна

Вчера, 21:20

"Новокузнецкому стрелку" продлили срок ареста

Вчера, 18:04

За сутки лжеминер Вася «эвакуировал» в Санкт-Петербурге порядка 10 тысяч человек

Вчера, 15:45

В Зауралье на карантине 22 человека из-за угрозы коронавируса

Вчера, 15:32

Пьяный казанец признался другу в убийстве и позже пытался избавиться от него

Вчера, 15:31

Военные отремонтируют квартиры в обстрелянном вертолетом доме в Чите

Вчера, 11:59

Держателя российского воровского общака Каху Гальского отправили на зону

16-03-2020, 23:52

Москвич добивается компенсации от врачей за ампутированный член

16-03-2020, 23:47

Неизвестные сообщили о пяти «заминированных» самолетах в России

16-03-2020, 23:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров