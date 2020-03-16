Аферист украл у воронежца взятые в кредит 160 тысяч

Мужчине в Воронеже позвонил неизвестный, назвал себя сотрудником банка и сообщил, что какие-то люди хотят оформить на его имя кредит. Неизвестный спросил, даёт ли мужчина согласие на кредит. Мужчина ответил, что не дает согласия, после чего неизвестный попросил его "отменить операцию", а для этого нужно сообщить свои личные данные: номер карты и пароль, который должен был прийти по SMS.

Мужчина поверил мошеннику и озвучил ему эти данные. После этого мошенник прекратил общение. Мужчина лишь спустя некоторое время понял, что его обманули, и обратился в банк. В банке ему сказали, что на него уже оформлен кредит, а средства переведены на неизвестный счёт. Сумма кредита составляла около 160 тысяч рублей.

Только за прошлый день в Воронежской области полицейские зарегистрировали 15 случаев мошенничества, сообщает Свик-ТВ. В МВД призвали жителей региона быть более бдительными и никогда не сообщать свои банковские данные кому бы то ни было.