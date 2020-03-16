МВД выявило хищение нефти у «Газпрома» и «Роснефти» на 300 млн рублей

МВД и ФСБ провели совместную операцию, в ходе которой выявлены масштабные хищения нефти в крупнейших российских компаниях Роснефть и Газпром, на сумму 0,3 млрд руб.

Хищение произошло в Оренбургской области. По делу задержаны трое аферистов. Следователи выяснили, что дельцы незаконно врезались в нефтепровод, откуда перекачивали нефть в специально созданные подземные ёмкости, затем перевозили нефть грузовыми автомобилями. Это была не единственная врезка. Преступная группа создала небольшой НПЗ, где перегоняла нефть и отправляла клиентам.

Следственная группа отметила тщательный подход к хищению: аферисты провели горизонтальное бурение, а свой нефтепровод провели прямо под действующим, поэтому их не могли обнаружить, сообщает ТАСС. Дело возбуждено по статье 158 УК "Кража из нефтепровода". Всё оборудование, инструменты и нефть конфискованы как вещественные доказательства.