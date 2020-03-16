В Казахстане завели дело о мошенничестве с медицинскими масками

Полиция Казахстана начала расследование случаев мошенничества с продажей защитных масок в интернете. Молодая женщина обратилась в МВД с жалобой на то, что она перечислила деньги за маску, но "продавец" после получения денег "залег на дно" и не продал обещанный дефицит.

В Казахстане, как и во многих других странах, население ощущает дефицит защитных масок. Ажиотаж возник после введения ЧП по коронавирусу. В Алма-Ате масок нет в продаже уже достаточно давно, и как только они поступают в аптеки, их быстро раскупают, пишет "Фергана".

Сегодня аким Алма-Аты заявил, что поставщики будут каждый день подвозить по 80000 медицинских масок. Чиновник обещает жестко контролировать цены и наказывать спекулянтов.Начиная с 19.03 в крупнейших городах Казахстана вводится карантин, который заключается в ограничении транспортного сообщения. В Казахстане - 35 заражённых коронавирусом.