В Апатитах ищут водителя, сбившего студентку возле колледжа

Возле колледжа в поселке Белореченском водитель "Лады" сбил студентку и скрылся с места происшествия.

ДТП случилось прямо на пешеходном переходе. Студентка травмирована. Травмы потерпевшей были достаточно сильными, но она смогла самостоятельно обратиться в больницу.

СеверПостуточняет , что ДТП зафиксировано около 3 часов дня. В полиции просят очевидцев рассказать детали инцидента, или же дать видео с регистратора, что могло бы существенно помочь в расследовании. По словам одних очевидцев, "Лада" была 19-й модели, другие же утверждают, что 15-й.

Сегодня в 12 часов дня на Печенгской трассе в Мурманской области столкнулись три иномарки, в результате чего пострадала 35-летняя женщина.