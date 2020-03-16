В Красноярском крае сотрудников ГИБДД подозревают в коррупции

Вчера, 23:25

Сергей Кузнецов

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В Красноярском крае сотрудников ГИБДД подозревают в коррупции

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту взяточничества в отношении полицейских ГИБДД. Их обвиняют в получении взяток от перевозчиков. Как подозревают следователи из отдела Внутренней безопасности МВД, полицейские длительное время собирали дань с перевозчиков, за то что разрешали беспрепятственно осуществлять перевозки грузовым транспортом без необходимых документов.

Под следствием - семеро сотрудников ГИБДД в четырёх районах Красноярской области, а также два замначальника в местной Госавтоинспекции. Судя по всему, действовала организованная преступная группа.

В Управлении МВД Красноярского края рассказали ТАСС, что полицейских задержали сотрудники ФСБ и собственной безопасности МВД. Если вина фигурантов будет установлена, то их уволят из органов, после этого они будут наказаны в уголовном порядке, а их руководителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

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коррупция Красноярск полиция МВД перевозчики

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