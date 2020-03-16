Мужчину с ампутированным членом подбросили в больницу в Гатчине

В Гатчине Ленинградской области мужчина госпитализирован с травматической ампутацией большей части полового члена. При поступлении в больницу мужчина был сильно пьян и не был способен объяснить, что случилось.

Сегодня в 11 утра мужчину подбросили к дверям районной больницы в Гатчине. Врачи осмотрели пациента и увидели, что у него ампутировано 2/3 длины интимной части тела. Характер ранения свидетельствовал, что оно было нанесено острым предметом, возможно ножом. Пациент травмирован и в других местах, как рассказали 47news медики.

Рассказать подробности случившегося пациент не смог, и даже был не в состоянии сказать кто он, и где проживает. После помещения в реанимационное отделение пациент был прооперирован, с задачей сохранения хотя бы мочевыводящей функции.