В Карелии женщины все чаще попадаются ГИБДД в нетрезвом виде

В Карелии участились случаи остановки инспекторами ГИБДД нетрезвых граждан женского пола. По крайней мере, таких случаев стало больше в первые месяцы 2020 года.

Вчера поздно вечером в Пряжинском районе Карелии на шоссе "Сортавала" сотрудники ГИБДД были вынуждены отстранить от управления транспортным средством пьяную 42-летнюю женщину. Ей вынесли предписание, и ждут в суде. Если вина будет доказана, то придется уплатить 30000 рублей штрафа, и лишиться прав на вождение на срок до двух лет.

По статистике ГИБДД, которую приводит Губернiя Daily, в 2020 году "гаишники" остановили на дорогах Карелии 32 женщин в нетрезвом состоянии. Таким образом, количество таких женщин выросло в три с половиной раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за полтора месяца инспекторы составили 18 протоколов на женщин, не ценящих свою безопасность за рулем.