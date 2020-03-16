Короновирус довел брянскую пенсионерку до истерики

Сегодня в Брянске зафиксирован инцидент, первый в своем роде в России. У пенсионерки в Фокинском районе Брянска случился нервный срыв, на почве истерии по коронавирусу.

Как рассказали очевидцы, пенсионерка вышла на балкон своей квартиры, и начала громко кричать, что больше не может жить, очень боится заразиться коронавирусом, и заявляла, что сейчас прыгнет с балкона.

Инцидент закончился хорошо. Вызванные полицейские, вместе с врачами и МЧС-никами, зашли в подъезд, с некоторыми трудностями вошли в квартиру пенсионерки, и сумели ее быстро успокоить. Как уточнили в МК, все это произошло в районе колледжа культуры и искусств.