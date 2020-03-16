Информация о штрафах родителей за прогулки с детьми оказалась фейком

Во многих регионах России сообщают о массовой рассылке фейковых сообщений в родительских чатах. В них говорится, что якобы в учебных учреждениях проводят рейды для поиска учащихся. Если дети пошли в школу, например, на дополнительные занятия или в кружки, то в отношении школы якобы будут проведены административные мероприятия. Говорится даже, что если детей увидят на остановках общественного транспорта, в торговых центрах или даже просто на улице, то родители будут оштрафованы. Фейк завершается обычной в таких случаях просьбой "срочно разослать эту информацию" по всем чатам.

Департаменты образования в нескольких регионах сразу же опровергли информацию, содержащуюся в таких рассылках. В школах с момента приказа о карантине нет никаких дополнительных занятий, стало быть и некого там "ловить". Сотрудники департаментов образования действительно посещают школы, но они не ищут там детей, а проверяют соблюдение профилактики коронавируса в учреждении. Штрафовать родителей за то, что их дети находятся днём на улице, - и вовсе является нонсенсом, таких статей нет в Кодексе об административных правонарушениях.

Единственное исключение — нахождение детей на улице после 10 вечера и до 6 утра. По закону, дети должны находиться на улице в это время вместе с родителями, напоминает Липецк.Медиа.

В департаменте образования в Липецке посоветовали по возможности проследить, чтобы несовершеннолетние как можно меньше появлялись в людных местах, например, торговых центрах, что необходимо для профилактики.