В Ухте бывшего заместителя главврача поликлиники судят за «откаты»

Замглавврача в Ухте обвиняется во взяточничестве и использовании должности в корыстных интересах. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета в Коми, дело по взяточничеству замглавврача поликлиники в Ухте расследовано и передано в суд.

По данным следствия, женщина нарушала законы о закупке лекарств и инструментов для поликлиники. Она заключала с коммерческими организациями договоры с нарушением законодательства, за что регулярно получала взятки, всего около полумиллиона. Следствие доказало злонамеренность и корыстность: фигурантка на протяжении 3 лет заключала невыгодные для поликлиники договоры о поставках с фирмой, в которой она была де-факто руководителем.

За 3 года женщина получила прибыль более 3 млн руб, пишет Коми-Онлайн. Фигурантка частично признает вину.