Медицинский центр в Орле заплатит штраф в миллион за взятку в 5 тысяч

Вчера, 22:47

Сергей Кузнецов

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Медицинский центр в Орле заплатит штраф в миллион за взятку в 5 тысяч

В октябре 2019 года Роспотребнадзор проводил внеплановую проверку медицинского центра «Диалам+» в Орле. Одна из сотрудниц центра попыталась дать взятку эксперту, так как во время проверки были обнаружены нарушения в работе медцентра. За это ООО оштрафовано по постановлению прокуратуры.

Взятка предлагалась для избежания административной ответственности. Сотрудница перечислила на счёт эксперта 5000 руб. Обнаружив появление на счёте этой суммы, эксперт отказался от взятки, вернул деньги отправителю и обратился к руководству в соответствии с действующим законодательством, сообщают "Орловские новости". 

Прокуратурой было возбуждено дело в отношении медицинского центра, по итогам проверки центр был оштрафован на 1000000 руб.

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взятка взяточничество медцентр

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