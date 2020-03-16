&quot;Гаишника&quot;, составившего протокол на пьяного судью, не восстановили на службе

Вчера, 22:04

Сергей Кузнецов

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&quot;Гаишника&quot;, составившего протокол на пьяного судью, не восстановили на службе

В октябре 2019 года сотрудник ГИБДД в Кировской области остановил автомобиль, которым управлял судья. Сотрудник ГИБДД составил протокол из-за вождения в пьяном виде. Протокол был составлен на жену судьи, потому что она пересела на место водителя. Позже оказалось, что на сотрудника ГИБДД заведено уголовное дело, по обвинению в превышении полномочий и в служебном подлоге. Через несколько месяцев дело было закрыто.

В январе на заседании квалификационной комиссии судья был уволен, потому что находился за рулем в нетрезвом виде. После этого инспектор попытался восстановиться на службе, указывая на то, что квалификационная комиссия доказала вину судьи.

Однако инспектор не был восстановлен на службе, именно из-за того, что протокол был составлен на жену судьи, а не на самого судью. Кроме того, он составлялся не инспектором, а его сослуживцем, пишет МК.

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