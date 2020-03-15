Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина - Валентина Ивановна

Сегодня ушла из жизни Валентина Гагарина — вдова первого в мировой истории космонавта. 84-летняя Валентина Ивановна жила в последние годы в одиночестве, с попугаем-арой, не давала интервью. Она проживала в Звездном городке.

Гагарины получили квартиру всего за месяц до трагической гибели Юрия. Валентина, будучи еще молодой женщиной, очень тяжело восприняла гибель мужа, ни с кем не обсуждала это, лишь написала книгу воспоминаний о муже, которая вышла в 1981 г.

Окна квартиры, где провела жизнь Валентина Ивановна, глядят на памятник Юрию. В "лихие девяностые", когда в прессе начала множиться самая глупая конспирология о гибели Юрия, вдова замкнулась в себе. Ее одиночество скрашивал попугай, которого кто-то подарил Гагариным. Тогда ему было около 30 лет, а сейчас уже более 80, как и Валентине Ивановне. Попугай имеет все шансы прожить еще столько же, так как эта порода может прожить и до 150 лет.

У Гагариных две дочери, которые сейчас живут в Москве, есть и внуки, пишет Царьград. С Юрием молодая Валя познакомилась на танцах в родном Оренбурге, когда он учился в летном училище. Сама Валентина Горячева была медиком по образованию.

Соседи говорят, что Валентина Ивановна, изредка появлявшаяся на улице всегда в своих строгих очках, в конце жизни была не очень общительной, а глава отдела пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалев отвечает, что она была доброй и отзывчивой, а более всего — скромной.