Сегодня районный суд в Новокузнецке рассматривал продление ареста "новокузнецкого стрелка". Продлить содержание под стражей просило следственное управление СК РФ.

16 января в Новокузнецке в мировом суде случился инцидент: мужчина явился в суд с ружьём и стрелял в судебного пристава. От полученных ранений пристав скончался. Также была ранена женщина-юрист.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под стражей на 3 месяца, сообщает "СибДепо".

Как сообщалось ранее, судебный пристав, получивший ранение, умер в машине скорой от травматического шока, женщина с тяжелыми ранениями ног и лица была госпитализирована в первую городскую больницу.