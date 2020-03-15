Пьяный казанец признался другу в убийстве и позже пытался избавиться от него

Житель Казани, который совершил убийство своего знакомого в позапрошлом году, будет привлечен к ответственности по ещё по одной статье. Оказалось, что он угрожал другому своему знакомому, и совершил покушение на убийство.

В январе в Казани во дворе жилого дома обнаружили тело мужчины, числившегося пропавшим без вести. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала травма головы. Следователи выяснили, что жертва - 26-летний мужчина испытывал материальные проблемы, и планировал занять денег, поэтому пришел в гости к знакомому и начал просить. На этой почве возникла ссора, и молодой мужчина был смертельно избит. Убийца закопал тело во дворе одного из домов.

В январе текущего года убийца выпивал вместе со своим знакомым. Будучи пьяным, он рассказал об убийстве, но через несколько дней пожалел об этом и напал на собутыльника с ножом, сообщают "Новости Казани". Пострадавшему удалось убежать и обратиться в полицию.