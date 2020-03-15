Держателя российского воровского общака Каху Гальского отправили на зону

Сегодня Кунцевский районный суд в Москве вынес решение по делу одного из криминальных авторитетов, т.н. воров в законе, а именно Кахи Гальского. Суд признал грузинского авторитета виновным в незаконном владении крупной партией наркотиков и отправил в колонию общего режима на четыре года.

Известно, что Каха Карпалия (таково его настоящее имя), был хранителем "общака". Его задержали сотрудники МУР в конце декабря позапрошлого года. При обыске у него нашли несколько граммов кокаина.

Каха Гальский стал первым вором в законе, которого осудили в текущем году, как сообщает информационное агентство "ПраймКрайм". До этого Каха никогда не был судим, что когда-то было обязательным условием для "коронования".