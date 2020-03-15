Москвич добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы обратился в правоохранительные органы с претензиями на ампутацию полового члена, которая, как он утверждает, была проведена с нарушением его прав.

50-летний мужчина обнаружил кровотечение при мочеиспускании, а так как он был сознательным человеком, то сразу обратился в клинику. Врач не нашел в его анализах ничего странного, прописал укрепляющие таблетки с железом, изменил диету и отправил домой. Симптомы не пропадали. Тогда пациента отправили к специалисту-урологу. Там тоже не отнеслись к ситуации серьезно, еще раз осмотрели, сделали анализы и выписали лечение от простатита.

Примерно полгода пациент "лечился", но состояние ухудшалось с каждым месяцем. В декабре позапрошлого года у пациента начали опухать лимфатические узлы в паху. Только тогда был поставлен верный диагноз: онкологическая болезнь полового члена с метастазами в уретральный канал. Больному сказали, что операция будет "не щадящая", то есть будут вырезаны все ткани и органы, пораженные метастазами. Операция состоялась в апреле прошлого года, после чего пациент прошел тяжелый курс химиотерапии.

Сейчас мужчина судится с врачами, которые так долго не могли поставить верный диагноз и допустили 3-ю стадию рака. Следственный комитет принял жалобу к рассмотрению, пишет RT, но остановил дело, так как в медицинской карте больного обнаружились отсутствующие листы, то есть попросту говоря, вырванные.