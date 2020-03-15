В Неманском районе сироте дали жилье без туалета и отопления

В Неманском районе Калининградской области следователи СК начали проверку после заявления девушки-сироты на то, что ей выделили жилье без санузла и даже без отопления, сообщает "Клопс".

В СК начали проверку, так как на федеральном канале появился сюжет о "жилище" с прогнившим полом, ветхим потолком, и без водопровода, центрального отопления и даже без санузла. В СК уверяют, что в скором времени проведут проверку и оценят информацию, обнародованную в телесюжете, после чего примут решение, открывать ли дело.

Ранее сообщалось, что в Правдино Калининградской области сиротам выделили подобное "жилище" в практически разрушенном здании, и также без канализации и водоснабжения. После проверки суд вынес местной администрации предписание провести ремонт.