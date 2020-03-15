Неизвестные сообщили о пяти «заминированных» самолетах в России

Всего лишь за один день экстренные службы были вынуждены отрабатывать пять случаев "телефонного терроризма" — неизвестные писали анонимные письма в аэропорты с угрозами "минирования" самолетов, находящихся в воздухе.

Во всех случаях команды воздушных судов принимали решение продолжать путь, и садились в аэропортах назначения. Посадки прошли без каких-либо происшествий. Последний из "минированных" рейсов успешно сел в Уфе в 4 часа дня по Москве. Представители МЧС и служб безопасности обследовали машину и никаких следов минирования не обнаружили.

С начала марта в стране "минировали" как минимум 14 рейсов, все они были внутренними (а все угрозы — ложными), сообщает РИА Новости.