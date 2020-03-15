В Кудрово обнаружили радиоактивную свалку

Вчера, 22:08

Сергей Кузнецов

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В Кудрово обнаружили радиоактивную свалку

В Ленинградской области, на границе между Санкт-Петербургом и Всеволожским районом, поблизости Кудрово, местные экологические активисты нашли нелегальную свалку, в которой были радиоактивные предметы. Уровень их излучения превышал норму в 1000 раз, как подтвердил лицензированный эколог, присутствовавший при замерах радиации. 

В частности, найдены приборы РИД-1 — это элементы пожарной безопасности старого образца, в которых во времена СССР использовался радиоактивный плутоний в качестве детектора дымовых частиц. Список радиационно опасных предметов этим не ограничивается.

Помимо этих опасных вещей найдены также химически опасные: ртутные приборы — лампы, термометры и другие. Основная же опасность для местных жителей от такой свалки исходит, все же от плутония в РИД-1. Уровень излучения составил, как уточняет Мегаполис-Онлайн, 0,57 мКюри, что на много порядков превышает естественный фон (превышение около 80 тысяч раз).

Обнаружилось также, что свалка находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому не исключено попадание опасных вод в местные водоемы, гидрографически связанные с Невой. Не исключен также "ветровой разнос" радиоактивных частиц из РИД-1.

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радиация свалка

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