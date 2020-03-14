В Оренбурге мужчина убил и расчленил соседа после застолья

Сегодня, 21:37

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Оренбурге мужчина убил и расчленил соседа после застолья

10 марта жительница Оренбурга явилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. Следователи СК провели предварительное следствие и нашли фрагменты тела убитого в гаражном кооперативе в одном из районов Оренбурга, сообщает Оренбург.Медиа.

Как оказалось, убийцей был 40-летний собутыльник. Ночью мужчины, находясь в квартире виновника происшествия, употребляли спиртное, в процессе поссорились и схватились за ножи. Пьяный хозяин нанес несколько смертельных ударов ножом, после чего решил спрятать тело у себя в гараже. Он отвез тело в гараж и спрятал в погребе. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, после чего был заключен под стражу до заседания суда.

Не забудьте поделиться новостью!
Оренбург убийство

Лента

В Кемерове водитель-наркоман на иномарке устроил смертельное ДТП

Сегодня, 15:29

В Нижнекамске мужчина изнасиловал женщину под балконом

Сегодня, 13:59

В Липецкой области женщина убила свою новорожденную дочь и пошла на работу

Сегодня, 13:57

В Чите военный вертолет случайно обстрелял жилой дом из авиапушки

Вчера, 22:46

Вооруженные мачете преступники ограбили дом футболиста «Тоттенхэма»

Вчера, 12:42

В Курске на стоянке гипермаркета загорелся автомобиль

14-03-2020, 21:05

В Саратовской области в реке нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

14-03-2020, 20:02

В Твери 13 марта пропали трое подростков

14-03-2020, 18:40

В Минске мужчина получил ожоги головы и рук при взрыве зарядного устройства

14-03-2020, 18:03

Ураган в Москве повалил более 350 деревьев

14-03-2020, 17:24

В Японии арестовали притворившегося зараженным коронавирусом мужчину

14-03-2020, 16:27

Парень украл у друзей игрушку с драгоценностями в Пятигорске

14-03-2020, 16:06

Жестокая драка молодых людей попала на видео в Ингушетии

13-03-2020, 22:49

В Волгограде жена умершего пациента избила врача-реаниматолога

13-03-2020, 21:32

В Подмосковье фельдшер насиловал свою дочь на протяжении 11 лет

13-03-2020, 17:52

В Челябинске жестоко убили 46-летнего мужчину, который оказался женщиной

13-03-2020, 15:12

Мать разрешила освободить из тюрьмы убийцу ее 3-летней дочери

12-03-2020, 22:45

В Боровичском районе утонули два 9-летних мальчика

12-03-2020, 22:43

В подмосковном Одинцово воспитательница детсада избила маленького ребенка

12-03-2020, 22:11

В Екатеринбурге на детской площадке ранили женщину ножом

12-03-2020, 22:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров