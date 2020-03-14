В Оренбурге мужчина убил и расчленил соседа после застолья

10 марта жительница Оренбурга явилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. Следователи СК провели предварительное следствие и нашли фрагменты тела убитого в гаражном кооперативе в одном из районов Оренбурга, сообщает Оренбург.Медиа.

Как оказалось, убийцей был 40-летний собутыльник. Ночью мужчины, находясь в квартире виновника происшествия, употребляли спиртное, в процессе поссорились и схватились за ножи. Пьяный хозяин нанес несколько смертельных ударов ножом, после чего решил спрятать тело у себя в гараже. Он отвез тело в гараж и спрятал в погребе. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, после чего был заключен под стражу до заседания суда.