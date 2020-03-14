У умершего в Коммунарке мужчины не обнаружили коронавирус

Сегодня, 18:20

Сергей Кузнецов

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У умершего в Коммунарке мужчины не обнаружили коронавирус

Умерший в медицинском центре в Коммунарке 75-летний пенсионер не болел коронавирусом.

Биологические пробы были отправлены на анализ в новосибирский "Вектор", который является сертифицированным центром для тестирования на коронавирус. Проведенный анализ показал отсутствие вируса.

Причина смерти пенсионера - общее слабое состояние здоровья, а именно: обострение хронических, уже имевшихся заболеваний на фоне возникшего воспаления лёгких, передает Лента.

Подозрение вызвало то, что в прошлом месяце пенсионер вернулся из Италии, а через несколько недель был госпитализирован в Коммунарку с воспалением. Как рассказали родственники умершего, после отдыха 75-летний пенсионер ходил на работу несколько недель, несмотря на заболевание. Обратился к врачам мужчина только 7 марта из-за резкого ухудшения общего состояния. Тогда медики советовали не паниковать и выписали т.н. грудной сбор от кашля, а уже 11 марта были вынуждены госпитализировать, и 12 марта он умер.

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