В Балашихе педофил надругался над двумя девочками в общежитии

В Балашихе Московской области неизвестный мужчина поиздевался над двумя несовершеннолетними.

Об инциденте полицейским рассказали родители потерпевших. Как сообщает РЕН-ТВ, это случилось 14 марта в конце дня. Мужчина начал приставать к двум девочкам в коридоре. 8-летняя девочка-инвалид с задержкой развития пожаловалась на приставания. На это же пожаловалась и 5-летняя, проживающая в другой комнате в центре.

Реабилитационный центр предназначен для детей с ограниченными возможностями. Мужчину ищут, чтобы прояснить подробности случившегося, полицейские завели уголовное дело.