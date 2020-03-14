В Камышине в колонии нашли тело заключенного

В исправительной колонии в Камышине Волгоградской области при обходе территории охранники обнаружили тело погибшего заключенного.

Инцидент случился в 5-й исправительной колонии, как уточнила "КП в Волгограде". На место ЧП прибыла следственная группа и провела осмотр тела и места происшествия.

Предварительно, смерть случилась без участия других заключенных, признаки какого-либо насилия на теле умершего отсутствуют: ни признаков удушения, ни резаных ран, которые могли бы теоретически появиться в колонии. Вероятно, мужчина умер от заболевания сердца.

Окончательные выводы следователи сделают после получения результатов судебно-медицинской экспертизы в ближайшие дни. Тогда же решится вопрос о возбуждении уголовного дела по возможному убийству. Сейчас следователи управления Следственного комитета в Волгограде проводят доследственную проверку обстоятельств.