В Улан-Удэ тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери

В Улан-Удэ полицейские обнаружили тело 33-летней женщины в ванне.

Как сообщает местный телеканал "Аригус", пара разошлась полгода назад. Мужчина пришел пообщаться с цветами, но беседы не вышло. В ходе ссоры мужчина набросился на бывшую сожительницу и начал душить. Сделал свое черное дело, он утащил женщину в санузел и бросил в ванну с водой. Все происходящее видела малолетняя дочь женщины.

Полиция объявила розыск подозреваемого, и через неделю задержала его. Оказалось, что преступление совершил известный в городе спортивный тренер, работавший в местном клубе фитнес-инструктором. Коллеги подозреваемого - в шоке от произошедшего и говорят, что никогда бы не подумали, что он способен на такое.