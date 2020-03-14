В Кемерове водитель-наркоман на иномарке устроил смертельное ДТП

Утром в Кемерово случилось дорожно-транспортное происшествие — около 8:00 утра иномарка на полной скорости въехала в другую иномарку на светофоре, отбросив её в пешеходный переход.

К месту происшествия прибыли кинологи с собаками, а также 8 экипажей Дорожно-патрульной службы.

Позже подробности ДТП случилось на перекрестке на бульваре Строителей. Пассажирка в Ford, стоявшем на перекрестке, получила травмы средней степени, как рассказали "Газете Кемерово" в Областном центре медицины катастроф. Водитель Ford погиб.

Как оказалось, водитель Audi, виновник ДТП, был в состоянии наркотического опьянения.