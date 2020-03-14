В Нижнекамске мужчина изнасиловал женщину под балконом

В Нижнекамске в середине декабря прошлого года случился инцидент: нетрезвый мужчина увидел женщину на улице, затащил в нишу под балконом на первом этаже, и изнасиловал. Как выяснили следователи, он угрожал ей убийством.

В прокуратуре утверждают, что противоправные действия имели результатом телесные повреждения, не причинившие тяжелых последствий для здоровья потерпевшей. Что касается обвиняемого, то он признает свою вину лишь частично.

Сейчас в Нижнекамске идет суд по данному уголовному делу, пишет "Вечерняя Казань". Отметим, что инцидент случился ночью, около 1 часа, на проспекте Мира в Нижнекамске, под домом №5.