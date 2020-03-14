В Липецкой области женщина убила свою новорожденную дочь и пошла на работу

Липецкая область стала местом происшествия, потрясающего не столько своей жестокостью, сколько обыденностью.

Как пишет LipetskMedia, женщина у себя дома родила дочь, и туго закутала её в тряпки, чтобы удушить. Она является матерью уже троих детей, и четвёртый ребёнок был ей не нужен. Совершив, по сути, убийство, "мать" как ни в чём ни бывало ушла на работу.

Однако через несколько дней у неё открылось кровотечение и она была вынуждена пойти к врачу. Врач при обследовании сразу увидел, что у женщины недавно были роды, но она это отрицала. Позже она призналась, что роды были, и призналась, что совершила с ребёнком.

Правоохранители возбудили уголовное дело по специальной статье 106 в Уголовном кодексе, который прямо описывает подобные действия. Санкция в статье предусматривает 4 года заключения.