В Курске на стоянке гипермаркета загорелся автомобиль

Вчера, 21:05

Сергей Кузнецов

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В Курске на стоянке гипермаркета загорелся автомобиль
На стоянке возле гипермаркета в Курске случилось возгорание припаркованного автомобиля, пишет Kurskcity. Как рассказали очевидцы, в автомобиле скорее всего загорелась электропроводка. Пожар был ликвидирован собственником автомобиля до прибытия пожарного расчета МЧС.
10 марта в Курской области в г. Льгов пожарные прибыли на вызов: в полседьмого утра в квартире загорелись вещи. Участники пожарной дружины (ДПД) потушили возгорание и спасли 60-летнего мужчину.
9 марта в поселке Чуриловском в жилом доме загорелась электропроводка, пожарные прибыли на место ЧП и за 8 минут ликвидировали очаг возгорания. Пожар был достаточно масштабным, поэтому в МЧС привлекли 5 единиц техники.
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Курск пожар

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