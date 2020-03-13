В Саратовской области в реке нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

В Саратовской области найдено тело мальчика, который пропал в ноябре прошлого года в Самойловском районе. Мальчик ушел гулять с друзьями и не вернулся.
Розыски пропавшего продолжались несколько недель, с участием волонтеров и местных жителей, а также жителей из соседних областей. Всего в поисках участвовали 80 человек, которые поделились на несколько групп. Поиски оказались безрезультатными.
Сегодня тело обнаружил местный житель. На место вызвали следователей. Как сообщает КП со ссылкой на местные паблики, тело нашли в реке. Следственный комитет в прошлом году возбудил уголовное дело об убийстве.
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