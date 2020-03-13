В Саратовской области в реке нашли тело пропавшего 12-летнего Артура Шмыглева

В Саратовской области найдено тело мальчика, который пропал в ноябре прошлого года в Самойловском районе. Мальчик ушел гулять с друзьями и не вернулся.

Розыски пропавшего продолжались несколько недель, с участием волонтеров и местных жителей, а также жителей из соседних областей. Всего в поисках участвовали 80 человек, которые поделились на несколько групп. Поиски оказались безрезультатными.