В Твери 13 марта пропали трое подростков

Пропавшая 13 марта девочка нашлась, сообщили сотрудники местного управления Следственного комитета.

"Беглянке" 14 лет, и это не первый ее уход из дома. Она возвращалась ранее, "погуляв" несколько дней. Девочка не появлялась даже в соцсетях, после чего родители пошли в полицию.

Сейчас девочку нашли в торговом центре в Твери. С ней все хорошо. О причинах, побудивших уже в который раз уходить из дома, инспекторы будут беседовать с родителями позже, сообщают Новости Твери.

В то же время, продолжается розыск двух мальчиков 15 и 17 лет, пропавших также 13 марта в Твери. Подростки ушли вместе. Розыск проводят соответствующие ведомства, им помогают волонтеры.