В Минске мужчина получил ожоги головы и рук при взрыве зарядного устройства

Известно, что зарядные устройства и аккумуляторы смартфонов представляют собой объекты повышенной пожарной опасности. Так, 11 марта в Минске 40-летний мужчина получил тяжелые термические ожоги от взрыва зарядного устройства смартфона.

Мужчина, находясь дома, вечером подключил смартфон к зарядке и уснул. Зарядное устройство было включено не менее 12 часов подряд. Около 2 часов дня зарядное устройство взорвалось от перегрева, вызвав небольшой пожар. У мужчины термические ожоги головы и рук (1-2 степени), он госпитализирован с ожогами 10% площади кожи. Зарядное устройство было возле головы спящего. Об инциденте сообщает Минское управление МЧС Белоруссии.