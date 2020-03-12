Ураган в Москве повалил более 350 деревьев

По данным представителей МЧС в столице, штормовой ветер повалил около 330 деревьев. Упавшие деревья разбили 60 легковых автомашин. Повреждена кровля нескольких административных зданий в Москве. Зафиксировано падение двух опор освещения, а также нескольких других неукрепленных конструкций, сообщает РИА Новости. К сожалению, есть и человеческие жертвы: ранены трое людей, из них один скончался.

Ветер нанес ущерб также и в области: упавшие деревья разбили 38 автомобилей и повреждена кровля 3 зданий. В списке пострадавших — четверо, среди них ребёнок. Порывы штормового ветра до 20 м/с наблюдались в Центральном регионе около двух дней.