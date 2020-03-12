Ураган в Москве повалил более 350 деревьев

Сегодня, 17:24

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Ураган в Москве повалил более 350 деревьев

По данным представителей МЧС в столице, штормовой ветер повалил около 330 деревьев. Упавшие деревья разбили 60 легковых автомашин. Повреждена кровля нескольких административных зданий в Москве. Зафиксировано падение двух опор освещения, а также нескольких других неукрепленных конструкций, сообщает РИА Новости. К сожалению, есть и человеческие жертвы: ранены трое людей, из них один скончался.

Ветер нанес ущерб также и в области: упавшие деревья разбили 38 автомобилей и повреждена кровля 3 зданий. В списке пострадавших — четверо, среди них ребёнок. Порывы штормового ветра до 20 м/с наблюдались в Центральном регионе около двух дней.

Не забудьте поделиться новостью!
шторм ветер погода МЧС

Лента

В Подмосковье фельдшер насиловал свою дочь на протяжении 11 лет

Вчера, 17:52

В Челябинске жестоко убили 46-летнего мужчину, который оказался женщиной

Вчера, 15:12

Мать разрешила освободить из тюрьмы убийцу ее 3-летней дочери

12-03-2020, 22:45

В Боровичском районе утонули два 9-летних мальчика

12-03-2020, 22:43

В подмосковном Одинцово воспитательница детсада избила маленького ребенка

12-03-2020, 22:11

В Екатеринбурге на детской площадке ранили женщину ножом

12-03-2020, 22:08

Двое взрослых курян ограбили 14-летнего школьника

12-03-2020, 21:12

В сети обсуждают священника на моноколесе

12-03-2020, 20:46

На Кубани мужчина забил собутыльника насмерть во время посиделок у реки

12-03-2020, 19:54

Женщину-кассира избили и ограбили у дверей банка в Тихвине

12-03-2020, 18:56

В Даниловском районе ликвидирован обнаруженный скотомогильник

12-03-2020, 18:43

3-х летняя девочка погибла при падении из окна на северо-западе Москвы

12-03-2020, 18:16

В Саратове возле сарая найден тело новорожденной девочки

12-03-2020, 18:12

Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение

12-03-2020, 17:30

В Прикамье 19-летняя студентка погибла, спускаясь из окна по простыни

12-03-2020, 17:11

Кемеровчанин обманывал жителей разных городов России с помощью фотографий

12-03-2020, 16:05

Под Омском машинист, катаясь на мини-снегоходе, сломал шею

12-03-2020, 15:19

Под Тверью водитель внедорожника погиб, протаранив КамАЗ дорожников

12-03-2020, 15:18

250 кг свежих груш уничтожили в Ижевске

12-03-2020, 14:35

Зефир с иглой из гипермаркета съела маленькая девочка в Мытищах

12-03-2020, 14:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров