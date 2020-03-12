Парень украл у друзей игрушку с драгоценностями в Пятигорске

В Ставропольском крае мужчина совершил кражу, находясь в гостях у своих друзей. Он заметил игрушку, внутри которой были спрятаны драгоценности. Когда хозяева отвлеклись, молодой вор взял игрушку и спокойно ушел.

Семья быстро обнаружила пропажу и обратилась к полицейским с заявлением, в котором говорилось, что стоимость драгоценностей составляла 18000 руб., пишет "Новый регион" со ссылкой на ГУ МВД в крае.

Полицейские задержали вора, хотя он уже успел побывать в ломбарде, куда сдал похищенные драгоценности. Возбуждено дело по статье "Кража", санкция за такие действия составляет до 5 лет тюремного заключения.