Парень украл у друзей игрушку с драгоценностями в Пятигорске

Сегодня, 16:06

Сергей Кузнецов

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Парень украл у друзей игрушку с драгоценностями в Пятигорске

В Ставропольском крае  мужчина совершил кражу, находясь в гостях у своих друзей. Он заметил игрушку, внутри которой были спрятаны драгоценности. Когда хозяева отвлеклись, молодой вор взял игрушку и спокойно ушел. 

Семья быстро обнаружила пропажу и обратилась к полицейским с заявлением, в котором говорилось, что стоимость драгоценностей составляла 18000 руб., пишет "Новый регион" со ссылкой на ГУ МВД в крае. 

Полицейские задержали вора, хотя он уже успел побывать в ломбарде, куда сдал похищенные драгоценности. Возбуждено дело по статье "Кража", санкция за такие действия составляет до 5 лет тюремного заключения.

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