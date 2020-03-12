Жестокая драка молодых людей попала на видео в Ингушетии

В пабликах Ингушетии появилось видео конфликта между местными жителями. Ожесточённый спор молодых мужчин быстро перерос в потасовку. Всё это происходило на улице.

Присутствующие несколько раз разнимали дерущихся мужчин, но те, освободившись из объятий друзей, снова вступают в драку. На видео видно не менее десятка участников процесса. Неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт.

Участники паблика оценили видео саркастическими комментариями: свидетели, дескать, не нужны, поэтому разгорячённые участники могут выстрелить в свидетелей, пишет "Регион Онлайн". Другие комментаторы критикуют такой способ решения конфликтов и предупреждают, что это нарушение общественного порядка.