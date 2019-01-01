В Волгограде жена умершего пациента избила врача-реаниматолога

Пациент-азербайджанец в тяжёлом состоянии, с эмболией лёгких и сердечной недостаточностью, был доставлен в больницу ж/д в Волгограде. В реанимационном отделении им занялись врачи, но безуспешно — мужчина скончался. По словам родственников, его состояние усугубило то, что он не принимал лекарства, прописанные врачами. Когда врач вышел к родственникам, чтобы сообщить плохую весть, жена умершего принялась избивать врача.

Как пишет КП в Волгограде, родственники все два часа, пока шли реанимационные мероприятия, пытались ворваться в отделение. Врачи были вынуждены закрыть отделение на замок.

Услышав, что мужчина умер, родственники выбили дверь и набросились на реаниматологов. Реаниматолог получила сотрясение мозга. На следующий день, когда в полицию пришло заявление от пострадавшей, виновники пришли в больницу извиняться.