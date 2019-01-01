В Подмосковье фельдшер насиловал свою дочь на протяжении 11 лет

Полицейские провели задержание жителя столичной области, много лет насиловавшего свою дочь, по словам матери потерпевшей. Она пришла с заявлением в полицию, и рассказала, что отец одиннадцать лет издевался над родной дочерью.

Первый случай насилия произошёл, когда ребёнку шёл 7-й год. С тех пор насилие стало постоянным. Родители развелись, но даже после этого дочь регулярно виделась с отцом, и терпела насилие. По информации kp.ru, и мать, и отец работают фельдшерами. Семнадцатилетняя жертва сейчас уже в одиннадцатом классе.

В прошлом году СМИ писали о похожем случае в Ленинградской области: там обнаружили семью затворников, в которой было 8 детей. Отец семейства насиловал одну из дочек. Во время обыска в доме нашли целый арсенал оружия: несколько автоматов и пистолетов, гранаты и боеприпасы.