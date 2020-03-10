В Боровичском районе утонули два 9-летних мальчика

Сегодня, 22:43

Сергей Кузнецов

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В Боровичском районе утонули два 9-летних мальчика

В Боровичском районе Новгородской области два школьника утонули на местном озере. Им было по 9 лет.

Мальчики не вернулись из школы, и родные начали поиски. К вечеру тела нашли спасатели, сообщает местное управление Следственного комитета. Предварительной причиной смерти признано утопление, судебные эксперты уточняют причину случившегося, проводится экспертиза тел. Следователи СК осматривают место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства.

17 февраля подобный случай зафиксирован в Ростовской области в станице Обливская, пишет РИА Новости. Мальчики пытались перейти реку Чир по льду, но провалились и утонули. Следователи нашли на реке их обувь.

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утопление СК Следственный комитет

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