В подмосковном Одинцово воспитательница детсада избила маленького ребенка

В подмосковном Одинцово 4-летняя девочка вернулась из детского сада с ссадинами на руках, на что обратили внимание родители и начали расспрашивать. Девочка рассказала родителям, что воспитательница избила ее за непослушание во время сонного часа. Как выяснилось, воспитательница дергала за руки ребенка, тащила через комнату к кровати, и отвесила оплеуху.

Родители написали заявление в полицию. После произошедшего девочка боится появляться в садике.

По последним данным (KP.ru ), виновницу скандала даже не отстранили от работы. Завотделением отказалась наказывать воспитательницу и предложила просто перевести ребенка в другую группу.