Двое взрослых курян ограбили 14-летнего школьника

Сегодня суд в Промышленном районе Курска приговорил двух местных жителей к лишению свободы: они были признаны виновными в грабеже.

Скандальный случай произошел в сентябре 2019 года. Двое 14-летних школьников общались в подъезде общежития. К ним подошли местные жильцы, изрядно пьяные. Они начали вымогать у подростков деньги, а когда те отказались, начали избивать. Отобрав 150 рублей, злоумышленники ушли. Судьи вынесли приговор - 2,5 и 3 года колонии общего режима, об этом сообщает КурскСити.