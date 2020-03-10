В сети обсуждают священника на моноколесе

В Краснотурьинске Свердловской области внимание горожан привлек православный священник в необычной ипостаси — он передвигался по дороге на моноколесе.

Видео вызвало фурор в соцсетях. Комментаторы пишут, что священник в развевающихся одеждах, несущийся по дороге, мог бы испугать человека, который не видел моноколесо.

Как рассказал E1.ru батюшка Петр, спонсор сельского клуба купил моноколесо и подарил детям. Священник принялся обучать детей, как его использовать, заодно научился и сам. Иногда он ездит на моноколесе по своим делам, особенно в хорошую погоду, — такое средство передвижения позволяет забыть о пробках. Отец Петр служит в Свято-Косминской пустыни, планирует создать детский клуб для юных техников.