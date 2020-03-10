На Кубани мужчина забил собутыльника насмерть во время посиделок у реки

В Кавказском районе Краснодарского края мужчина умер от последствий пьяной драки.

Как выяснили следователи, 6 марта он употреблял спиртные напитки на берегу реки в компании своих знакомых. Между ними произошел словесный конфликт, а далее и драка: мужчины уединились возле близлежащего дома, где и выяснили отношения. В результате этого мужчина скончался на месте, получив черепно-мозговую травму. Тело увидели их обе знакомые, которые обратились в полицию, сообщает АиФ.

Обвиняемого заключили под арест. Дело возбуждено по статье причинения телесных повреждений, повлекших смерть.