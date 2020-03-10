Женщину-кассира избили и ограбили у дверей банка в Тихвине

В Тихвине полицейские провели задержание мужчины 1986 г.р., который подозревается в дерзком нападении при входе в Сбербанк.

Ограбление случилось в отделении в доме №30 на ул.Маркса, как рассказали полицейские. Дело возбуждено по статье "Грабеж".

Двое злоумышленников средь бела дня напали на молодую женщину прямо у входа в банк. Пока один из мужчин держал потерпевшую, нанося ей удары, второй вырвал сумку с деньгами. Женщину положили в больницу, ее состояние средней тяжести. В сумке было 180 тысяч рублей. Грабители даже не пытались надеть маски (Невские Новости ). Женщину спасло то, что в этот момент из банка вышел посетитель.