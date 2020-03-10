В Саратове возле сарая найден тело новорожденной девочки

Сегодня, 18:12

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В Саратове возле сарая найден тело новорожденной девочки

Управление Следственного комитета в Саратовской области начало проверку после обнаружения тела новорожденного в одном из районов Саратова. Новорожденную девочку нашли в сарае на улице Омской.

Случайная прохожая увидела характерный сверток, развернула его и увидела девочку, по внешним признакам мертвую, после чего обратилась в полицию. На место ЧП прибыли следователи СК, которые осмотрели место происшествия и тело. Далее проводятся мероприятия по розыску причастных к данному преступлению. Проводятся судебно-медицинские экспертизы. (Саратовские Новости)

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СК Следственный комитет

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