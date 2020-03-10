В Прикамье 19-летняя студентка погибла, спускаясь из окна по простыни

Студентка профессионально-технического училища в Пермском крае трагически погибла из-за попытки спуститься из окна по связанным простыням.

Празднование дня рождения остановилось из-за отсутствия алкоголя. 19-летняя именинница решила не дожидаться наступления утра, чтобы выйти через дверь из общежития, а свила из простыни подобие веревки и попыталась спуститься. Так как комната располагалась на 5 этаже, дело изначально было опасным.

Так и произошло: на уровне 4 этажа "веревка" не выдержала веса именинницы, и случилось предвиденное — девушка оказалась на асфальте, крича от боли. Прибывшие медики уже мало что могли сделать: уже в машине скорой помощи у девушки наступила клиническая смерть. Ее удалось реанимировать, но в палате интенсивной терапии была зафиксирована смерть (Регион Онлайн ).