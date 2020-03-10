Кемеровчанин обманывал жителей разных городов России с помощью фотографий

Полиция задержала мошенника, который умудрился сдавать "виртуальные квартиры" во многих регионах.

В Кемеровском управлении МВД сообщили, что с заявлением обратился житель Красноярска. Он откликнулся на объявление об аренде квартиры в Кемеровской области. "Арендодатель" прислал ему фотографии квартиры, и подтвердил "броню". После этого потерпевший перечислил мошеннику задаток 1000 руб., а потом еще 3000. После получения денег мошенник исчез из контактов, добавив потерпевшего в "черный список".

Когда полицейские начали расследование, то оказалось, что таких потерпевших много - еще в 4 регионах пожаловались на подобные аферы. В МВД ведут расследование и сообщают, что за подобные действия предусмотрено наказание до 2 лет заключения, по ст. УК "Мошенничество".